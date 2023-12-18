https://news.day.az/politics/1623034.html Восток-Запад и Север-Юг являются приоритетными проектами в сотрудничестве в рамках СНГ – Али Асадов
Восток-Запад и Север-Юг являются приоритетными проектами в сотрудничестве в рамках СНГ – Али Асадов
Восток-Запад и Север-Юг являются приоритетными проектами в сотрудничестве в рамках СНГ.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.
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