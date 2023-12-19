Новые факты о содержащемся в бакинской тюрьме Рубене Варданяне - ВИДЕО
Стали известны новые факты о занимавшем "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубене Варданяне, который в настоящее время находится в бакинской тюрьме.
Как сообщает во вторник Day.Az, репортаж об этом был показан на Азербайджанском государственном телевидении (AzTV).
Было отмечено о его тратах денежных средств для Армении и сепаратистского режима.
Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.
Были установлены существенные подозрения в совершении Р.Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.
В отношении Рубена Варданяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре