Новые факты о содержащемся в бакинской тюрьме Рубене Варданяне

Стали известны новые факты о занимавшем "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубене Варданяне, который в настоящее время находится в бакинской тюрьме.

Как сообщает во вторник Day.Az, репортаж об этом был показан на Азербайджанском государственном телевидении (AzTV).

Было отмечено о его тратах денежных средств для Армении и сепаратистского режима.

Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Были установлены существенные подозрения в совершении Р.Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении Рубена Варданяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

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