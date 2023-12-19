https://news.day.az/politics/1623252.html Зангезурский коридор важен для всех тюркских государств - турецкий министр
Зангезурский коридор важен для всех тюркских государств - турецкий министр
Зангезурский коридор важен для всех тюркских государств.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
"Посредством этого коридора будет обеспечена прямая связь, что создаст инфраструктуру между братским Азербайджаном и нашей страной. Зангезурский коридор является важным проектом для всех тюркских государств", - отметил Абдулкадир Уралоглу.
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