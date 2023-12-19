Пример Азербайджана показывает, что Америка не ценит своих друзей

Запад часто помогает врагам, оставляя своих союзников. Подобные двойные стандарты применяются и в отношении Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в своей статье, опубликованной в одном из престижных мировых изданий - газете "The Jerusalem Post", самый известный израильский эксперт по арабскому миру и Ирану, бывший полковник-лейтенант разведывательного корпуса сил обороны Израиля, профессор востоковедения и директор Центра ближневосточных и исламских исследований престижного израильского университета Бар-Илан, исследователь Центра стратегических исследований Бегин-Садат, доктор Мордехай Кейдар.

В статье под заголовком "Двойные стандарты Запада" отмечается, что недавно Азербайджан и Армения сделали большой шаг в направлении подписания мирного соглашения: стороны договорились об укреплении доверия и взаимном освобождении пленных. Однако, несмотря на это важное достижение, многие на Западе продолжают обвинять Баку, который является надежным союзником как США, так и Израиля.

Было отмечено, что в то время, как Азербайджан близок к достижению мира с Арменией, 60 сенаторов США оказали давление на президента Байдена, чтобы тот оказал Еревану помощь в обеспечении безопасности. Более того, некоторое время назад сенат даже принял резолюцию, призывающую США прекратить военную помощь Азербайджану.

"Если Вашингтон хочет установить мир между Баку и Ереваном, разве он не должен инвестировать в инициативы по достижению мира в обеих странах, и не прекращать помощь одной стороне, чтобы поддержать другую? Разве такое поведение не противоречит перспективам мира между обеими странами?" - подчеркивает израильский профессор в своей статье.

Обращая внимание на то, что именно азербайджанские солдаты сотрудничают с турецкими коллегами для обеспечения безопасного вывода американцев из Афганистана, автор отметил, что антиазербайджанское лобби в США активно работает над разрушением отношений между двумя государствами. Однако в такой ситуации Америка не ценит своих друзей, а, наоборот, поддерживает врагов. Отметив, что пришло время изменить политику, израильский востоковед подчеркнул важность того, что Соединенные Штаты должны противостоять врагам, оставаясь на стороне своих союзников.

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