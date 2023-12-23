Выбор Баку местом проведения СОР29 подтвердил высочайший уровень Президента Ильхама Алиева как лидера

На этой неделе государства-члены ООН единогласно выбрали Азербайджан страной-организатором COP29 - главного мирового саммита по изменению климата или "конференции сторон", который состоится в конце 2024 года. Это делает Азербайджан первым постсоветским государством и вторым государством, входящим в Восточноевропейскую группу (одну из пяти "региональных групп" ООН, которые поочередно распределяют различные высшие посты и председательствуют в различных органах системы ООН), получившую такую ответственность.

Еще большее значение имеет тот факт, что этот неожиданный результат стал одним из двух конкретных результатов первого в истории прямого письменного соглашения между Баку и Ереваном, касающегося не только лидерства друг друга в межгосударственных ведомствах и организациях, но и продолжающегося мирного процесса, начавшегося после Второй карабахской войны (27 сентября 2020 г. - 10 декабря 2020 г.).

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье профессора геополитики и директора по публикациям и политическим исследованиям в университете ADA, экс-советника президента и министра иностранных дел Сербии, бывшего высокопоставленного чиновника ООН Дамьяна Крневича Мишковича, опубликованной в издании The National Interest.

Автор статьи напоминает, что совместное заявление от 7 декабря 2023 года, объявившее об этом прорыве, состоит из двух основных элементов.

"В первом говорится о снятии кандидатуры Армении на проведение COP29 и о безоговорочной поддержке заявки Азербайджана, а также призыв других стран поддержать последнюю. В свою очередь, Азербайджан согласился поддержать заявку Армении стать одним из одиннадцати членов Бюро КС - вспомогательного органа, который в основном помогает председательству КС в вопросах управления процессами. Предыстория здесь такова, что Ереван стремился провести COP29, как только стало ясно, что Россия нарушит необходимый консенсус в отношении любого государства-члена ЕС или НАТО, входящего в Восточноевропейскую группу ООН, для проведения ежегодного мирового климатического саммита (в данном случае, Болгарии) из-за дипломатической напряженности с Западом, возникшей из-за конфликта вокруг Украины. Кандидатура Еревана, объявленная в прошлом году, побудила Баку сделать то же самое прошлым летом, что еще больше усложнило ситуацию", - отмечает профессор.

По его словам, избрание Азербайджана местом проведения COP29 подтверждает утверждение о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является государственным управленцем высочайшего уровня. Это также подтверждает аргумент о том, что Азербайджан стал незаменимой страной для продвижения западных и турецких амбиций стратегического взаимодействия (и энергетической безопасности) в Евразии или "региона Шелкового пути".

Как пояснил экс-советник президента Сербии, оценка растущего значения Азербайджана основывается на одном из самых ярких суждений, сделанных Збигневом Бжезинским в его книге 1997 года "Великая шахматная доска", в которой он назвал Азербайджан "пробкой в бутылке, содержащей богатства бассейна Каспийского моря и Центральной Азии".

"Два недавних недооцененных события говорят о растущей значимости этого вопроса: первое в истории участие Президента Азербайджана в Душанбинском саммите глав государств Центральной Азии в сентябре 2023 года, а также участие впервые в саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии...", - сообщил он.

Действительно, продолжил Дамьян Крневич Мишкович, масштабы и размах планов, разрабатываемых сейчас (в основном вдали от общественного мнения), могут напомнить некоторые из первоначальных мер, которые были предприняты в других регионах в прошлые десятилетия, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, Северный совет, Совет сотрудничества стран Персидского залива и, если вернуться в прошлое, Ганзейский союз.

"Одним из многих недавних свидетельств в этом отношении является соглашение от июня 2023 года между Азербайджаном, Грузией и Казахстаном, которое должно представлять собой договор о логистике и регулировании. В этом контексте, возможно, будет полезно вспомнить, что первоначальное Европейское экономическое сообщество было сосредоточено на укреплении экономической взаимозависимости - без ущерба для политического суверенитета - посредством сокращения торговых барьеров, создания зарождающегося таможенного союза и общих договоренностей в отношении сельского хозяйства, транспорта и других сфер.

Эта стратегическая возможность не должна вызывать столько удивления, как может показаться на первый взгляд. Вместе с Казахстаном и Узбекистаном Азербайджан входит в тройку средних держав региона Шелкового пути, или "ключевых государств" (термин был придуман Николасом Гвоздевым в 2015 году и уточнен в 2020 году). Следующим логическим шагом могли бы стать трехсторонние саммиты между главами государств этих трех стран, опирающиеся на достижения первой трехсторонней встречи, состоявшейся между министрами экономики и энергетики тех же трех государств в Баку 14 ноября 2023 года. Если бы между Арменией и Азербайджаном было достигнуто соглашение, этот важнейший регион оказался бы на шаг ближе к тому, чтобы в ближайшее десятилетие или около того стать автономным субъектом международного порядка, а не оставаться объектом соперничества крупных держав.

... Впервые за столетия стратегическая реальность региона Шелкового пути представляет собой реальность "геополитической неоднородности"... Это, в свою очередь, говорит о том, что определение внешней силовой повестки дня в регионе Шелкового пути, возможно, находится на исходе - с последствиями для будущего курса в некоторой степени конкурирующих флагманских проектов, таких как Средний коридор ЕС и Глобальные ворота, с одной стороны, и с другой стороны, возглавляемая Китаем инициатива "Один Пояс - Один Путь"", - подчеркивает профессор.

Ключевым моментом здесь по мнению автора статьи является серьезное отношение к качественному различию между транспортным коридором и экономическим коридором.

"Первая концепция низводит регион Шелкового пути до статуса мультимодальной магистрали, тогда как вторая предполагает, что регион вносит существенный вклад в цепочку создания стоимости товаров и услуги, которые, таким образом, не просто будут перемещаться с востока на запад и наоборот, но также частично производиться или собираться в самом регионе. Очевидно, что в этом контексте предстоит проделать большую работу, но недавний отчет Всемирного банка, которому предшествовал отчет ЕБРР, предполагает признание крупными политическими и финансовыми игроками того, что сейчас рассматривается именно последний вариант. Реализация потенциала таких уникальных организаций, как Свободная экономическая зона "Алят" и Международный финансовый центр "Астана", также будет способствовать развитию этого предложения", - говорится в статье The National Interest.

Экс-советник президента Сербии полагает, что все это указывает на то, что в регионе Шелкового пути происходит нечто поистине геостратегического значения.

"Совокупность этих и других событий, которые вряд ли принесут плоды в краткосрочной перспективе, вполне может потребовать, чтобы ключевые державы - как западные, так и незападные - перестали вынашивать стремления к доминированию, первенству, сфере интересов или что-нибудь подобное.... Южный Кавказ является единственным геополитическим театром, где Белый дом и Кремль в настоящее время не находятся в явной оппозиции, что предполагает молчаливое осознание каждым того, что их соответствующие интересы в этой части мира не являются полностью несовместимыми. Об этом говорит тот факт, что 17 сентября 2023 года в Стамбуле состоялась встреча между посланниками США, ЕС и России в армяно-азербайджанском мирном процессе, даже несмотря на то, что ее результат был признан неудачным", - напоминает он.

Таков стратегический контекст, в котором мы теперь можем обратиться ко второму элементу совместного армяно-азербайджанского заявления от 7 декабря 2023 года, которое напрямую касается самого мирного процесса, продолжил профессор.

"Имеется в виду конкретный шаг по укреплению доверия, а именно обмен военнослужащими обеих сторон (тридцать два армянина на двух азербайджанцев). В тексте подразумевается, что освобождение заключенных 13 декабря 2023 года является лишь первым из "ощутимых шагов на пути к укреплению доверия между двумя странами", включая будущие встречи с конкретными результатами двух "государственных комиссий" (одна по делимитации границ государственная граница и еще один по пограничной безопасности). Также могут состояться переговоры о разблокировании автомобильного и железнодорожного сообщения между странами, в том числе о том, что Баку называет "Зангезурским коридором", при этом прямо заявляя, что Армения и Азербайджан" продолжат свои дискуссии относительно реализации большего количества мер по укреплению доверия, эффективных в ближайшем будущем и призываем международное сообщество поддержать их усилия, которые будут способствовать укреплению взаимного доверия между двумя странами и окажут положительное влияние на весь регион Южного Кавказа".

Последний отрывок можно истолковать так, что Баку и Ереван теперь видят преимущество в продолжении мирных переговоров напрямую, без иностранных посредников, то есть без России, ЕС и США", - считает аналитик.

"Это связано, по крайней мере частично, с тем, что Ереван смирился с пагубными последствиями довольно донкихотского флирта Запада (и особенно Франции) с Арменией - страной, которая по-прежнему находится в несчастном браке с Россией без какой-либо краткосрочной перспективы, учитывая геополитические и геоэкономические реалии страны.

Азербайджан не желает участвовать в переговорном процессе с участием третьих сторон, что он считает нарушением основного предварительного условия посредника, то есть нейтралитета... Тот же отрывок из совместного заявления от 7 декабря 2023 года может также свидетельствует о том, что Армения и Азербайджан признают как политические, так и практические ограничения формата переговоров 2+3 (здесь трое - Иран, Россия и Турция), который в последний раз был проведен 23 октября 2023 года в Иране", - напоминает Дамьян Крневич Мишкович.

Однако вышесказанное не обязательно означает, что Баку и Ереван навсегда исключили иностранных посредников из мирного процесса (за исключением Франции, на исключение которой из процесса нормализации прямо указал Президент Ильхам Алиев), добавил он.

"Как указывает текст вышеупомянутого совместного заявления, похоже, что все движется в правильном направлении: "[мы] разделяем мнение о том, что существует исторический шанс достичь долгожданного мира в регионе. Обе страны подтверждают свое намерение нормализовать отношения и заключить мирный договор на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности". Скорее, это предполагает, что и Армения, и Азербайджан, похоже, достигли такого уровня взаимного доверия и понимания, при котором существенный прогресс по тексту договора не зависит от прямого участия одного или нескольких сторонних наблюдателей. Ожидается, что у них будут интересы, отличные от интересов самих двух сторон.

Даже если для достижения финишной черты все еще может потребоваться периодическая иностранная помощь (объявление об этом фактически может быть неизбежным), теперь есть конкретные доказательства, позволяющие предположить, что Армения и Азербайджан приобрели доверие, необходимое для взаимодействия друг с другом. Это не только представляет собой желанный поворотный момент в двусторонних отношениях, но также служит хорошим предзнаменованием для моего аргумента о том, что Южный Кавказ и остальная часть региона Шелкового пути, возможно, наконец-то оказались на пороге готовности к геополитическому прайм-тайму.

В конце концов, Армения не уступила бы Азербайджану в проведении COP29, если бы в Ереване не оценили, что мирное урегулирование, скорее всего, будет достигнуто к началу этой глобальной конференции. Это, в свою очередь, говорит о том, что вероятность того, что к этому времени следующего года (самое позднее) Армения и Азербайджан официально прекратят свою вражду после более чем 30-и лет болезненных и дорогостоящих военных, политических и дипломатических отношений, , как никогда велика. Никто разумный - ни внешняя сила, ни группа особых интересов, ни одна лоббистская организация - не должна делать ничего, кроме полной поддержки исторического прорыва, который сейчас предлагается", - говорится в статье The National Interest.