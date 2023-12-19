Скончался военнослужащий ГПС Азербайджана

Скончался военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-центре ГПС, 19 декабря состояние здоровья военнослужащего срочной службы отдельной пограничной дивизии "Губадлы" пограничных войск Государственной пограничной службы, рядового Хясрятова Хаяла Азим оглу резко ухудшилось.

"Несмотря на то, что военнослужащему была оказана первая медицинская помощь и он был немедленно эвакуирован в больницу, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время назначены соответствующие медицинские экспертизы для установления причины смерти рядового Хаяла Хясрятова.

По данному факту проводятся совместные следственные действия органов прокуратуры и Государственной пограничной службы.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким Хаяла Хясрятова", - говорится в сообщении ведомства.

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