Представители СНГ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ будут вести мониторинг выборов Президента в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Информацию об этом подтвердили в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Как сообщается, на имя Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко поступило письмо от Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой. В письме содержится приглашение международным наблюдателям от МПА СНГ принять участие в мониторинге внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

"Уверена, что участие группы наблюдателей от МПА СНГ будет способствовать делу дальнейшего развития и углубления всесторонних связей между Азербайджаном и МПА СНГ", - говорится в письме.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

С 19 декабря начинается процесс представления в Центральную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Документы должны быть поданы максимум за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования до 18:00, с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Соответствующие документы должен представить кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий.

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