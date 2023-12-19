Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз совершит визит в Азербайджан.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Турции в Азербайджане, визит состоится 19-20 декабря, передает Day.Az.

В рамках визита Д.Йылмаз проведет ряд встреч и, как ожидается, примет участие во встрече делового мира.

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