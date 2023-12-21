СОР29 в Баку - показатель высокого уровня доверия к Азербайджану

Проведение всемирного климатического саммита в Баку - это закономерность. Я бы не сказал, что в утверждении кандидатуры Азербайджана есть что-то невероятное. Я бы удивился, если бы ее отклонили. Да, проведение СОР29 в Баку - это закономерность, и, как сказал Президент Ильхам Алиев, в ноябре будущего года наша страна превратится в центр мира.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Мир уже неоднократно оказывал Азербайджану доверие, предоставляя ему право на проведение крупных международных форумов. А многие форумы, которые уже приобрели авторитет и престижность на мировой арене, были инициированы самим Азербайджаном. Они касаются и экономической, и гуманитарной сферы. По роду деятельности, последнее направление меня интересует особенно. И не просто интересует - я бы сказал, что гуманитарная сфера и гуманитарная дипломатия - это очень важное средство достижения мира и взаимопонимания.

Азербайджан является образцом в этом плане. Его гуманитарные и гуманистические инициативы позитивно восприняты на мировом уровне. Достаточно напомнить, как грамотно Азербайджан реанимировал Движение неприсоединения и дал ему второе дыхание. Азербайджан является локомотивом, тягачом многих гуманитарных проектов, проводит немало гуманитарных мероприятий, форумов, встреч на своей площадке, на которых поднимаются самые актуальные и судьбоносные вопросы региона и мира. Гуманитарная и культурная деятельность, развернутая на освобожденных территориях, заслуживает особой похвалы.

Да, нельзя не признать, что не все в мире понимают и принимают нас, что существуют двойные стандарты, предвзятое и несправедливое отношение к нам со стороны некоторых стран и международных структур. Это так, это реалии и никуда от них не деться. Однако есть язык, который понятен и доступен всем, независимо от отношения к нашей стране. Это гуманитарная дипломатия. Все споры и недопонимания остаются в стороне, когда в дело вступает она. В этом плане проведение в Азербайджане крупных международных форумов играет очень важную для нас роль. Не только с точки зрения повышения международного престижа страны. Эти мероприятия становятся площадкой для презентации Азербайджана, дают нам возможность показать всем, что мы готовы к миру и взаимопониманию и призываем к тому же других. На эти мероприятия приезжают многочисленные гости, которые знакомятся с Азербайджаном, узнают о нем, слышат его музыку, знакомятся с его народом. Только представьте, сколько гостей посетят Азербайджан в связи с СОР29. Это мероприятие будет куда масштабнее и представительнее, чем все те, что уже проводились в нашей стране. Это победа нашей дипломатии и знак высокого доверия к Азербайджану.

У нас имеются еще люди, которые видят мир через форточку, стараются заключить все представления в узкие рамки. Они говорят: а зачем нам все это надо, все эти международные мероприятия, эти траты. Ну, приезжают иностранцы, на их пребывание тратятся деньги, а потом они уезжают - и все, говорят они. Это очень и очень узкий подход. На самом деле все эти мероприятия имеют очень большое значение. Каждый гость, уезжая, уносит с собой частичку Азербайджана. Эти визиты, даже не ставя такой цели, способствуют взаимопониманию, выработке общих подходов, общих знаменателей. Невозможно, побывав в Азербайджане, пообщавшись с его людьми, не проникнуться уважением к этой стране. Эти мероприятия помогают узнать нас лучше и изменить какие-то неверные представления о нашей стране, все еще имеющиеся на мировой арене. Мы не можем заставить кого-то думать о нас лучше, но мы можем создать условия, в которых этот иностранный политик, журналист, чиновник, лидер изменит свое мнение.

Гуманитарная дипломатия - это лучший инструмент для достижения этой цели. Она помогает видеть мир таким, какой он есть. Азербайджан - это не та страна, о которой некоторые зарубежные СМИ, политические деятели и демагоги говорят и пишут с неблаговидными акцентами. О стране нельзя судить по тому, что кем-то сказано или написано. И чтобы нас узнавали, чтобы мир видел, какие мы есть, в Азербайджане проводятся крупные гуманитарные, экономические, культурные, спортивные форумы, которые неизменно дают свои результаты не только в плане заключенных контрактов или поставленных рекордов, но также в плане достижения взаимопонимания.

Считаю, что очень большую роль гуманитарная дипломатия может сыграть в интеграционных процессах в нашем регионе. В частности, в рамках формата 3+3. Некоторым этот формат кажется проявлением популизма, несбыточной фантазией, однако я с таким подходом решительно не согласен. Формат 3+3 - это не пустышка, это инициатива, заключающая в себе реальные шаги, конкретные намерения, стратегические подходы, тактические маневры, нацеленные на то, чтобы у этого региона были мирные перспективы. Это конкретный и реальный план действий, который заслуживает реализации.

Есть также мнение, что платформа 3+3 как бы изолирует наш регион от других регионов. Я абсолютно не согласен и с такой постановкой вопроса. Эта инициатива заключает в себе философию, согласно которой страны региона являются ведущей силой, инициаторами всех процессов, которые идут на этом географическом пространстве. Идея платформы заключается в том, что внешние игроки, пытающиеся навязать свои интересы региону, должны знать, что все вопросы здесь решаются путем консенсуса региональных государств. Не имея согласия всех региональных стран, внешние акторы не могут рассчитывать на продвижение здесь своих интересов, на вмешательство во внутренние и внешнеполитические процессы в нашем регионе.

Считаю, что этот формат - заявка на будущее, это прекрасная площадка для сотрудничества. Каждая платформа, желающая стать успешной, как я уже ранее говорил в интервью вашему сайту, должна стать центром притяжения, иметь притягательную силу, привлекательность, вызывать интерес к себе. Это зависит не от одной страны, а от всех участников формата. В данном случае мы видим отстраненное отношении Грузии к инициативе 3+3. Грузия считает для себя невозможным участвовать в одном формате с Россией, и ее можно понять. Но я думаю, что она тоже примет в дальнейшем положительное решение, исходя из соображений гуманитарной дипломатии. В конце концов, несмотря на войну 2008 года, Грузия и Россия поддерживают отношения, торгуют, обмениваются туристами, между ними открыты дороги. Ничего этого, замечу, не было между Баку и Ереваном в период армянской оккупации.

Одним словом, платформа 3+3 - очень хорошая заявка на будущее, и, на мой взгляд, Южный Кавказ, Турция, Россия, Иран должны поддержать ее развитие.

Надо сказать, что эта инициатива возникла не на пустом месте, а была вызвана необходимостью - после 44-дневной войны наблюдаются нарастающие попытки внерегиональных акторов пробиться в регион, снося двери и стены.

Когда идет сотрудничество в регионе, задействуются все механизмы, имеющиеся у стран. Это и государственные структуры, и гражданское общество, и гуманитарные организации. Конечно же, это и взаимная торговля, обмен культурными программами, да просто элементарное человеческое общение. Это и оказание помощи в трудных ситуациях, в условиях катастроф и стихийных бедствий. Как это работает, можно проследить на примере Организации тюркских государств. Раньше это была просто структура, координирующая сотрудничество братских стран, а теперь идет институализация структуры, уже трансформировавшейся в организацию. Нет никаких препятствий для дальнейшего ее развития и превращения даже в Союз, например, по типу Европейского Союза. А почему бы и нет? Так вот, параллельно с экономическими проектами и торговлей активно развивается и гуманитарное сотрудничество. Вспомним поддержку тюркских стран Турции во время катастрофического землетрясения в феврале этого года. Вспомним поддержку турецкого Красного Полумесяца нашей стране во время 44-дневной войны. Это содействие продолжается и сегодня. Взять хотя бы гуманитарные проекты Узбекистана и Казахстана на освобожденных территориях Азербайджана. Я уже не говорю о культурной программе между нашими странами. Все это укрепляет наши взаимоотношения.

То же самое может происходить и на платформе 3+3. Конечно, регион у нас непростой и вряд ли его участников можно назвать братскими странами, между которым нет проблем. Но давайте помнить, в первую очередь, о том, что мы живем в одном регионе, у нас общие границы и, вообще, много общего. Мы имеем массу возможностей для сотрудничества.

Гуманитарная сфера практически не имеет границ. Даже в самые сложные времена между Азербайджаном и Арменией мы на международных площадках, на полях различных конференций и ассамблей встречались с представителями армянского Красного Креста и старались быть вне политики, оказать всемерную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Гуманитарное сотрудничество не имеет границ. Посмотрите, что происходит в секторе Газа. Сотрудники и Красного Полумесяца Палестины, и израильского аналога Красного Креста - организации Маген Давид Адом, несмотря на политические противоречия, оказывают совместно помощь людям. В нашем регионе же ситуация после завершения карабахского конфликта куда менее критична.

Когда платформа 3+3 заработает, начнется работа над гуманитарными проектами, будут проводиться региональные гуманитарные форумы, встречи, конференции, концертные программы. У гуманитарной дипломатии достаточно инструментов, нужно лишь грамотно и активно их использовать.

Лейла Таривердиева