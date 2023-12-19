https://news.day.az/politics/1623309.html Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Сербией
Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Сербией
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) было вынесено на обсуждение утверждение нового соглашения между Азербайджаном и Сербией.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании обсуждался законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении к трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульств"".
После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.
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