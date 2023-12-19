утвердил ежегодный отчет о гендерном равенстве

Милли Меджлис (парламент) утвердил "Отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства в 2022 году".

Как сообщает во вторник Day.Az, ежегодный отчет был обсужден на сегодняшнем заседании парламента.

Отчет представила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, которая проинформировала о гендерном равенстве в стране и рассказала о проделанной работе в этом направлении.

Согласно отчету, в прошлом году количество детей, рожденных матерями в возрасте до 18 лет, составило 2 011 (на 361 больше, чем в 2021 году). Самые высокие показатели зафиксированы в Газах-Товузском (280 детей), Центрально-Аранском (245 детей) и Карабахском (240 детей) экономических районах.

Также, согласно отчету, в 2022 году в министерство внутренних дел Азербайджана поступило 9 864 обращения, связанных с домашним насилием. Было отмечено, что общее количество зарегистрированных преступлений, связанных с домашним насилием, составило 1 175 (в 2021 году - 1 196), а количество пострадавших женщин - 1 132 (в 2021 году - 1 150). В 2022 году на почве семейно-бытовых конфликтов и ревности количество преступлений против женщин со смертельным исходом увеличилось по сравнению с 2021 годом.

Так, в 2022 году на почве семейно-бытовых конфликтов и ревности убиты 51 женщина (в 2021 году - 46), две из которых - несовершеннолетние.

Затем депутаты высказали свои предложения и мнения.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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