В Азербайджане меняются задачи государства в области мобилизационных резервов

Задачи государства в области снабжения стратегическими и чрезвычайными ресурсами и подбора поставщиков будут распространяться и на мобилизационные резервы.

Как сообщает во вторник Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к законопроекту "О государственных резервах", которая была вынесена на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В перечне стратегически важных товаров также будут указаны требуемые минимальные объемы этих товаров (их часть) по стране.

Согласно статье 5.1 законопроекта, представленного в третьем чтении, перечень стратегически важных товаров утверждается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Однако во время обсуждений во втором чтении было предложено, чтобы в этом списке отражались не только наименования стратегически важных товаров, но и минимальные объемы этих товаров (их часть). С этой целью после слов "Перечень стратегически важных товаров" предложено добавить слова "с отражением требуемого минимального объема этих товаров, в том числе их части по стране". В соответствии с этим изменением вносится соответствующее изменение и в статью 5.2.

Согласно другому изменению, право проводить осмотр мест хранения резервов будет возложено на представителей ответственного органа, обладающих соответствующими полномочиями.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!