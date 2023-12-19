Молодежный форум исламского сотрудничества осудил вмешательство Женевы в работу конференции по неоколониализму

Международный совет Евразийского регионального центра Молодежного форума исламского сотрудничества (ICYF-ERC) решительно осудил вмешательство, помешавшее Мухаммаду Раббани, управляющему директору CAGE International, присоединиться к конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" в Женеве, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"От имени ICYF-ERC мы решительно осуждаем необоснованное вмешательство швейцарских властей под давлением правительства Франции в вопрос участия Мухаммада Раббани, управляющего директора CAGE International, в конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованной Бакинской инициативной группой при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве, целью которой является поддержка борьбы с неоколониализмом, прав человека, мира и безопасности.

Мухаммад Раббани долгое время является преданным сторонником прав человека и борьбы с исламофобией. Его неустанные усилия по продвижению прав человека, особенно в маргинализированных сообществах, заслуживают похвалы. Как глава CAGE, организации, занимающейся решением проблем, связанных с несправедливостью и дискриминацией, Раббани сыграл важную роль в повышении осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди и которые часто упускаются из виду. Мы солидарны с Раббани и ценим его вклад в защиту прав человека, а также в борьбу с исламофобией и неоколониализмом. Мы осведомлены о том факте, что швейцарская полиция задержала Раббани на границе, несмотря на законный характер его визита и отсутствие каких-либо правовых оснований для его задержания. Мы подчеркиваем, что это вмешательство не только нарушает основополагающие принципы прав человека, но и препятствует свободному обмену идеями и диалогу, на развитие которых направлены международные конференции. Призываем французские власти тщательно расследовать этот инцидент, соблюдать принципы справедливости и прав человека и обеспечить, чтобы подобное необоснованное вмешательство не повторялось в будущем. Право на свободу передвижения и выражения мнений должно быть защищено, особенно для лиц, занимающихся продвижением прав человека и мира.

Кроме того, настоятельно призываем французское правительство воздерживаться от оказания давления на внутренние дела других стран и уважать принципы суверенитета и международного сотрудничества. Призываем другие международные организации присоединиться к этой инициативе, выступая за защиту нарушенных прав Раббани и укрепляя приверженность соблюдению прав человека во всем мире.

Международный совет ICYF-ERC решительно выступает против любых действий, подрывающих принципы правосудия, прав человека и международного сотрудничества, и будет внимательно следить за развитием событий, связанных с этим инцидентом, и продолжать выступать за защиту прав личности и принципов правосудия", - заявили в организации.

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