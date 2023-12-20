Армянство выбрало неудачных «адвокатов» для Варданяна

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На днях русская редакция Forbes посвятила материал Рубену Варданяну. Портрет преступника выполнен в розовых тонах, он представлен эдаким образцовым гражданином и филантропом, потратившим сотни миллионов на развитие "армянского мира".

Судя по всему, начинается рекламная кампания в поддержку Варданяна, находящегося в настоящее время под следствием в Азербайджане. Недавно в его поддержку (а заодно и в поддержку других арестованных сепаратистских лидеров) выступили аж более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов. Как пишут зарубежные СМИ, среди подписавших открытое письмо лауреаты Нобелевской премии мира Лейма Гбови и Оскар Ариас Санчес, медиаменеджер Арианна Хаффингтон, экс-гендиректор Unilever Пол Полман. экс-президент Мексики Эрнесто Седильо и так далее.

Происходит это на фоне подвижек в мирном процессе, в частности, на фоне обмена Азербайджаном и Республикой Армения задержанных лиц, которые не замараны тяжкими преступлениями. За двух своих военнослужащих Азербайджан передал армянской стороне 32 военнослужащих, чем определил соотношение в их ценности.

После знакомства с воззванием "150-ти", первое, что приходит на ум: как это столько "мировых гуманитарных деятелей" одновременно вспомнили про Карабах и озаботились судьбой, обратите внимание, не "задержанных", а арестованных за совершение конкретных преступлений сепаратистов? Второе: как это им удалось так быстро объединиться в выражении своих чаяний?

И вот тут обращают на себя внимание два имени: солист группы System of a Down Серж Танкян и соучредитель гуманитарной инициативы "Аврора" Нубар Афеян, имена которых педалируются в публикациях по поводу открытого письма. Последний, как оказалось долгое время работал с Рубеном Варданяном. Возможно, за кадром остались и другие фамилии с характерными армянскими окончаниями. Но уже этого достаточно, чтобы отчетливо были видны имена инициаторов этой авантюры.

Вице-председатель Глобального договора ООН и бывший генеральный директор компании Unilever Пол Полман призвал Азербайджан гарантировать "благополучное возвращение несправедливо задержанных" к их семьям. Подписанты опуса говорят про "неясность мотивов содержания под стражей" и "незаконность задержания" этих лиц. Очевидно, данные фразы должны свидетельствовать об их знакомстве с историей вопроса и высокой юридической подготовке. Ну, не могут столь авторитетные "мировые гуманитарные деятели" оставаться безразличными к судьбе армянских сепаратистов.

Конечно, "разбивать семьи" - это очень нехорошо. Как же им без главы семьи? Но, может, еще хуже разрушать дома, где живут эти семьи? Может, еще хуже разрушать города и деревни, где живут эти семьи? Может, еще хуже разрушать государства, где живут эти семьи? А может, еще хуже уничтожать эти семьи? Всем этим тридцать лет занимались арестованные сепаратистские лидеры, преступлениям которых в немалой степени способствовал "филантроп" Варданян.

Интересно, почему эти 150 "международных гуманитарных деятелей" не озаботились ранее со своим открытым письмом?

Им, конечно, "неясны мотивы содержания под стражей" этих преступников, так как на протяжении более трех десятилетий они не слышали или не хотели слышать о трагедии азербайджанцев Западного Азербайджана (ныне Республика Армения) и Карабахского региона. О выселенных из Западного Азербайджана и превратившихся в беженцев более 200 тысячах этнических азербайджанцев - граждан Республики Армения. О выселенных из Карабахского региона Азербайджана около 700 тысяч гражданах Азербайджана, превратившихся в вынужденных переселенцев. О разрушенных на территории Азербайджана мирных городах и селах, заминированных оккупированных территориях они тоже не слышали. Как и об обстрелах по приказу и при участии арестованных ныне преступников мирных городов Азербайджана в период 44-дневной войны. Очень много, видимо, есть того, о чем эти "знаменитости" не слышали, то есть не захотели услышать.

Эти "мировые гуманитарные деятели", естественно, не знают, что те, за кого они хлопочут, отказались подчиняться Конституции и законам Азербайджанской Республики, создали на всемирно признанной (в том числе и Республикой Армения) территории Азербайджана сепаратистское образование, незаконное правительство, незаконные вооруженные формирования, руководили ими, расхищали государственную собственность, грабили недра, массово нарушали права граждан, а также совершали военные преступления. Все эти действия находились вне правового поля. Они считаются противоправными и квалифицируются в качестве преступлений, как в законодательстве Азербайджана и Республики Армения, так и в законодательствах стран принадлежности каждого из подписантов.

Они еще не поняли, в какое грязное дело втянуты. Подписав эту бумажку, "мировые гуманитарные деятели" обагрили руки в крови десятков тысяч убитых армянами азербайджанских детей и стариков. Они приобщились к совершенным на протяжении почти четырех десятилетий преступлениям армянства и армянского сепаратизма. Слова "не знаю" или "не знали" здесь не помогут - надо знать, что подписываешь.

Втянуло их в это армянство, которое изваляло в коррупции Европарламент с его вице-президентом Евой Кайли и другими лицами, армянское лобби в США, управляющее американским Конгрессом, армянская диаспора России, разваливающая страну с целью отделения арменизированных южных регионов РФ.

Все эти деятели, подписавшие бумажку, должны извиниться перед Азербайджаном, перед памятью всех погибших от рук армянских сепаратистов, причем не только азербайджанцев, но и самих армян. А до этого они должны быть включены в "черный список", им необходимо закрыть въезд в Азербайджан.

Подписанты и все, кто знаком с проблемой, должны знать, что, к сожалению, пока не все понесли заслуженную ответственность. Но пусть не сомневаются - справедливость и закон восторжествуют, и к этим, за кого они хлопочут, присоединятся и все другие, причастные к этим преступлениям лица. И никакие "мировые гуманитарные деятели" им не помогут.

Сегодня никто не имеет права ставить под сомнение правомерность и справедливость освобождения Азербайджаном своих оккупированных территорий и полного восстановления своего суверенитета над ними. Любые подобные попытки должны жестко пресекаться. Мы не захватывали чужие земли - мы освободили свои.