Глава ЦИК Азербайджана проинформировал представителей миссии БДИПЧ/ОБСЕ о подготовке к внеочередным президентским выборам

19 декабря 2023 года председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по оценке потребностей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦИК, поприветствовав представителей миссии Мартину Баркер-Чиганикову и Горана Петрова, выразил удовлетворение встречей. Он подчеркнул, что изучение международного опыта внесло важный вклад в дальнейшее совершенствование избирательной практики в стране.

Выразив благодарность за теплый прием, представители миссии БДИПЧ/ОБСЕ поинтересовались принципами работы избирательной системы и избирательных комиссий в Азербайджане, а также проведенной работой по уточнению списков избирателей, ходом подготовки к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля 2024 года.

Отвечая на вопросы представителей миссии, председатель ЦИК рассказал о последовательных и интенсивных мерах по подготовке к проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, проинформировал о деятельности по созданию избирательных пунктов и организации голосования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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