МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с наличием жертв в результате землетрясения в этой стране.

Об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"Глубоко опечалены известием о том, что разрушительное землетрясение в Китае привело к большим человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера в Пекине произошло землетрясение силой 6,2 балла. В результате землетрясения погибли 111 человек, 230 пострадали.

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