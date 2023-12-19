Учения ВВС Азербайджана с участием беспилотников

В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны, в ВВС Азербайджана подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выполнены учебно-тренировочные полеты.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Экипажи БПЛА провели воздушную разведку по установленным маршрутам и, определив координаты наземных целей условного противника, уничтожили их точными авиационными ударами, а также выполнили другие действия. Все поставленные на учениях задачи были успешно выполнены", - говорится в сообщении ведомства.

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