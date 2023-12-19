"Геополитика" Запада: больше армян, больше биноклей

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Глава миссии Европейского союза в Армении (EUMA) Маркус Риттер сообщил, что число сотрудников миссии ЕС в Армении увеличилось со 138 до 209 человек.

По его словам, "увеличение числа наблюдателей Европейского Союза в Армении создаст дополнительные возможности для мониторинга ситуации на армяно-азербайджанской границе".

Хотя мы понимаем, что имел в виду Риттер, его слова - это просто политический блеф и желание максимально использовать ситуацию.

Деятельность EUMA в Армении напоминает "продуктивную активность" Минской группы ОБСЕ, и фактически ее можно считать проявлением в нашем регионе "трио сопредседателей", выброшенных на свалку истории.

Официально именуемые "наблюдателями" члены EUMА, деятельность которых якобы состоит из простого "мониторинга", могут сколько угодно стоять в непосредственной близости от условной государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Их внешняя, легальная деятельность в Армении заключается только в том, что они направляются к границе, поднимаются на какие-то высоты и оттуда смотрят в бинокль в направлении Азербайджана.

Интересно, какие "дополнительные возможности" будут сформированы в такой ситуации.

Возглавляющего EUMА М.Риттера, который долгое время работал начальником полиции в Германии, а затем выполнял "специальные миссии" в различных точках мира, также обвиняют в занятии агентурной и разведывательной деятельностью в Армении.

Обвинения не безосновательны, так как те, кто хотя бы поверхностно знаком с ситуацией в соседней стране и, в частности, с составом делегации, направленной Европейским союзом в Армению, подчеркивают, что с согласия премьер-министра Никола Пашиняна фактически сформирована резидентурная сеть.

Российская Федерация и Иран особенно обеспокоены этой ситуацией.

Эксперты в Москве оперативно подчеркивают, что среди операций, проводимых миссией EUMА - слежение за военнослужащими 102-й российской базы в Армении, сбор агентурной информации о них и, при предоставлении возможности, вербовка военнослужащих.

В связи с этим соответствующие государственные структуры Армении также получили предупреждения, которые пока остаются закрытыми для СМИ и общественности.

Официальный Тегеран, однако, очень недоволен действиями военных НАТО и экспертов-аналитиков, которые находятся среди "наблюдателей" EUMА рядом с его границами.

Тегеран, считающий миссию во главе с Маркусом Риттером одним из серьезных препятствий для своих планов и геостратегических устремлений в отношении Армении, также внес коррективы в свои контакты с официальным Ереваном.

Обеспокоенный совместной союзнической деятельностью Турции и Азербайджана, Иран, считающий Армению своим естественным партнером в регионе, стремился ослабить деятельность тандема Анкара-Баку.

Прозападная внешняя политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ставшая со временем все более очевидной, а также приобретение Францией роли доминирующей силы в дипломатии Еревана серьезно повлияли на отношения Тегерана с Ереваном.

Армения больше не считает концептуально важными свои отношения с Россией и Ираном, которые она годами стремилась использовать в своих интересах, пытаясь убедить их своими союзническими обещаниями.

Никол Пашинян и его команда говорят, что они идут по "пути евроинтеграции". Однако армянские властные круги до сих пор не понимают, что они нужны Западу просто как один из инструментов в противостоянии с Россией в регионе Южного Кавказа.

В целом, тот факт, что его евроинтеграция является чисто политическим маршрутом, ясно показывает, что решения руководства Европейского союза относительно новых членов или кандидатов в члены принимаются в рамках геополитических интересов Брюсселя.

Решения по Украине, Молдавии и Грузии являются ярким примером рассматриваемого нами вопроса. Очевидно, что ситуации в перечисленных странах совершенно не подходят для объективного обоснования решений Брюсселя.

Решения в отношении Украины, Молдовы и Грузии были приняты с целью укрепления позиций, повышения возможностей Европейского Союза в противостоянии с Россией из-за военных действий и процессов в Украине.

Предоставление Украине и Молдове более высокого статуса - это предвзятое, субъективное решение: Грузия прошла более серьезную дистанцию на пути к евроинтеграции.

Несмотря на это, Украина и Молдова в настоящее время получили статус стран, с которыми начнутся переговоры о вступлении в Европейский Союз, а Грузия считалась лишь кандидатом на такие переговоры.

Европейский союз также дает обещания армянам, заявляя, что для них будут реализованы перспективы Киева и Кишинева.

Украина, Грузия и Молдова в нынешних условиях не в состоянии предпринять существенные шаги в направлении евроинтеграции. Если вопрос их членства будет решен в ближайшие годы, то Европейский союз будет другим союзом, в Европе установится другая реальность.

А что будет дальше, будет зависеть от исхода военных действий в Украине и последствий конфликта между коллективным Западом и Россией.

Поскольку путь евроинтеграции Армении также связан с нюансами, о которых мы говорили, официальный Ереван может столкнуться с очень серьезными проблемами из-за чрезмерной веры в данные ему обещания.

Вернее, поскольку дипломатия Еревана проста и примитивна, вероятность того, что власть Пашиняна в ближайшее время подвергнется серьезному прессингу, очень высока.

Чтобы выполнить требования Запада и, в частности, воплотить в жизнь указания Франции, политический истеблишмент Армении делает парадоксальные на первый взгляд заявления.

Например, премьер-министр Никол Пашинян заявил: "Если армяне, прибывшие в Армению из Карабаха, не имеют возможности вернуться, мы должны сделать все, чтобы они остались в Армении".

В то время как официальный Баку неоднократно заявлял, что нет никаких проблем с возвращением проживающих в Карабахе армянских жителей, добровольно покинувших страну и направившихся в Армению. Чтобы вернуться, проживающие в Карабахе армянские жители должны выполнить процедуры, предусмотренные действующим законодательством Азербайджана, принять гражданство нашей страны, начать интеграцию в азербайджанское общество.

Это так просто.

Нет необходимости широко комментировать стратегию коллективного Запада, особенно Европейского союза по установлению мира и стабильности в нашем регионе, особенно политику, проводимую в отношении Армении. Эта политика - предвзятая тактика, не учитывающая текущую ситуацию, не имеющая перспективы.

Последнее заявление 61-летней Марины Кальюранд - бывшего главы МИД Эстонии, которая в настоящее время возглавляет делегацию Европарламента по Южному Кавказу, также является доказательством сказанного.

"Неприемлема критика официального Баку в адрес Европейского Союза, еврокомиссара Жозепа Борреля, председателя Европейского парламента Роберты Метсолы. Мы также слышим много критики из Азербайджана в адрес нашей мониторинговой миссии в Армении. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, ожидаем возвращения армян в Нагорный Карабах в соответствии с обещаниями, данными Азербайджаном, и безопасности армян, которые хотят вернуться туда, не принимая азербайджанского гражданства и не подвергаясь никаким угрозам. Любое давление на армянских жителей Карабаха недопустимо с точки зрения международного права", - сказала М.Кальюранд.

Каждое предложение эстонского политика - это идиотизм, политическая безграмотность и маразм.

В красочном мире Марины Кальюранд армянские жители Карабаха могут массово возвращаться и снова заселяться без каких-либо препятствий на освобожденных от армянской оккупации территориях и без принятия азербайджанского гражданства.

Итак, в каком статусе эти армяне будут жить на территории Азербайджана, не приняв нашего гражданства?

Форма и суть высказываний М.Кальюранд - иллюзия. Она считает "требованиями международного права" вывод со всех освобожденных от армянской оккупации территорий наших военных и сотрудников полиции, представителей государственных структур, оставляя за нами только наблюдение за размещением армян на этих территориях, восстановление сепаратистского режима в Ханкенди, создание армянами вооруженных формирований и террористических атак.

Европейский союз, стремясь укрепиться на Южном Кавказе и овладеть механизмами влияния, проводит очень неправильную политику.

Все больше прозападных армян и все больше биноклей на условной государственной границе с Азербайджаном ничего не изменят.

Как обычно, изменятся вскоре после этого лишь приоритеты Европейского союза.