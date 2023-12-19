Завершен процесс создания избирательных участков на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает Day.Az.

По его словам, на всех избирательных участках по всей стране созданы необходимые условия для проведения выборов в соответствии с законодательством.

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков по 9 избирательным округам.

В связи с внеочередными президентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией, истекает срок создания избирательных участков в расположенных за пределами населенных пунктов воинских частях, на судах, плавающих под Государственным флагом Азербайджанской Республики, на расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря нефтегазодобывающих платформах (если количество избирателей превышает 50 человек), в местах временного пребывания избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха, местах лишения свободы и следственных изоляторах). Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики, указанные избирательные участки должны быть созданы не менее чем за 50 дней до дня голосования, то есть до 19 декабря 2023 года.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные выборы Президента Азербайджана.

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