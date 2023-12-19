ЦИК Азербайджана демонстрирует непримиримую позицию относительно нарушений закона

Все избирательные участки функционируют в рамках законодательства. Центральная избирательная комиссия демонстрирует непримиримую позицию в отношении нарушений закона.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании этой структуры.

"Все стороны, связанные с выборами, должны действовать в рамках своих полномочий", - добавил он.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Выборы состоятся 7 февраля 2024 года.

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