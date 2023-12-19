Хикмет Гаджиев провел обсуждения с советником премьер-министра Великобритании

Состоялась встреча помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимом Барроу.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своем аккаунте на платформе "X", передает Day.Az.

"Состоялась очень продуктивная беседа между помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимом Барроу о превосходных двусторонних отношениях между Азербайджаном и Великобританией, а также о широком спектре региональных вопросов, прогрессе в азербайджано-армянских отношениях, и о том, как Азербайджан примет у себя предстоящий климатический саммит COP29", - говорится в публикации.

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