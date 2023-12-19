Глава МИД Азербайджана обсудил региональную ситуацию со спецпредставителем Президента России

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, а также региональная ситуация.

Специальный представитель Президента РФ Михаил Швыдкой проинформировал о мероприятиях в России в связи с отмечаемым в этом году 100-летием великого лидера Гейдара Алиева, и выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах и в следующем году.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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