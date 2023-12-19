https://news.day.az/politics/1623455.html Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании - ФОТО
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с представителями парламента Великобритании.
Об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал в своем аккаунте на платформе "X", сообщает во вторник Day.Az.
Было отмечено, что прошла встреча с представителями парламента Великобритании Манзилой Полой Уддин и Дэвидом Дугуидом.
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