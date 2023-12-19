В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции

19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Отметим, что Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!