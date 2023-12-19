https://news.day.az/politics/1623460.html В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции - ФОТО
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции - ФОТО
19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.
Отметим, что Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.
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