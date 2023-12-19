С представителями ОБСЕ обсуждена подготовка к внеочередным президентским выборам в Азербайджане

Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ по оценке потребностей Мартиной Баркер-Чиганиковой и Гораном Петровым.

В министерстве иностранных дел сообщили Day.Az, что в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля 2024 года, и международные обязательства в этом направлении.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал о последовательных, систематических и интенсивных шагах по подготовке к проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также о мероприятиях, связанных с участием международных наблюдателей, обеспечением избирательного права граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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