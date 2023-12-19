Развевающийся в Карабахе флаг Азербайджана - предмет гордости для всех нас

Сегодня в Карабахе повсюду развевается трехцветный флаг Азербайджана, и это предмет гордости для всех нас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на мероприятии "Встреча делового мира".

Он отметил, что самым крупным историческим событием в Азербайджане за последние годы является освобождение Карабаха от оккупации.

"Искренне благодарим Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, который был во главе этой Великой Победы, и всех, кто внес свой вклад. Теперь пришло время восстановить, возродить земли, освобожденные от оккупации. Мы продолжим наше сотрудничество по превращению Карабаха в развитый регион", - сказал Йылмаз.

Отметим, что 19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.

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