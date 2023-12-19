"Радикальная" клоунада: предсказуемая провокация кружка "лопнувших шариков"

Автор: Акпер Гасанов

Правительство Азербайджана направило приглашение в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для наблюдения за внеочередными президентскими выборами. Об этом в ответ на запрос АПА сообщил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ. Это очень правильный шаг, доказывающий уверенность руководство страны в том, что выборы пройдут предельно демократично, честно, прозрачно, открыто.

Безусловно , правительство Азербайджана прекрасно помнит, что БДИПЧ ОБСЕ ранее давали далекие от объективности итоги всех тех выборов, на которые их приглашали в качестве наблюдателей.Но именно ввиду уверенности в своей правоте, в своем огромном авторитете в глазах азербайджанского народа Президента Азербайджана Ильхама Алиева и имело место согласие правительства нашей страны на то, чтобы БДИПЧ ОБСЕ наблюдало за внеочередными выборами главы государства.

Для всех желающих принять в них участие созданы соответствующие условия. В итоге, для участия в выборах были выдвинуты кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева, а также лидеров партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, Партии Великого Созидания - депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы, председателя Правления Центра социальных исследований, депутата Милли Меджлиса Захида Оруджа, лидера Партии народного фронта целостного Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Гудрата Гасангулиева, председателя партии "Национальный фронт", депутата парламента Рази Нуруллаева.

Как видим, уже можно говорить о соблюдении всех демократических норм при проведении внеочередных президентских выборов.Ведь выдвигаются лидеры различных партий, депутаты парламента- то есть те, кто уже имеет разный, но доказанный личный электорат. И Ф.Мустафа, и З.Орудж, и Г. Гасангулиев, и Р.Нуруллаев регулярно поднимают в парламенте важные для общества вопросы, участвуют в решении конкретных проблем конкретных граждан Азербайджана.

При этом, есть и те, кто отказался участвовать в нынешних внеочередных президентских выборах, дав тому очень логическое объяснение.Так, партия "Умид", возглавляемая экс-депутатом ММ Игбалом Агазаде, который запомнился критическими выступлениями в парламенте прошлого созыва, поддерживает кандидатуру действующего президента Ильхама Алиева и считает это самым правильным для страны и для народа.

Наконец, партия "Право и справедливость", председателем которой является экс-министр здравоохранения Али Инсанов, также поддержала кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах. А ведь А.Инсанов сидел в тюрьме, выступал с жесткими оппозиционными заявлениями. Плюс, он имеет достаточно серьезный авторитет среди выходцев из Западного Азербайджана.

Перечисляю я все это для того, чтобы было предельно понятно, настолько нелепыми выглядят попытки ряда давно уже потерявших остатки уважения в обществе политических лилипутов бросать тень на предстоящие выборы.И вот, мы все увидели, что некий Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил с заявлением, призвав международные организации и демократический мир" ввести адресные санкции в отношении руководства Азербайджана.

Сразу замечу, что так называемые "радикальные" оппозиционеры, в разные годы и перед разными выборами, собирались в разные же группы под громкими названиями.Нередко , в конечном итоге они вступали в разборки внутри этих объединений. Сам прекрасно помню, как мои критические статьи в адрес бывшего лидера партии "Мусават" Исы Гамбара с радостью вывешивались и обсуждались в офисе ПНФА, которую до сих пор возглавляет Али Керимли.

Да, внутривидовая конкуренция среди "радикалов" была, есть и будет. Как и готовность обнулить ранее достигнутые договоренности ради личной, сиюминутной выгоды. Общество ведь помнит, как одна группа "радикалов" отказывалась от ранее достигнутой договоренности со своими соратниками и преспокойно шла в ММ, взяв пару манадатов. Все это люди помнят. Помнят они и другое.

В частности то, что тот же Али Керимли врал азербайджанскому обществу, твердя о неспособности нашей армии одержать победу над армянской. Он лгал, предрекая Азербайджану военное и политическое поражение. Тоже самое делали многие отечественные "радикалы". И вот теперь, после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, после того, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял наш священный триколор и в Ханкенди, они отказываются участвовать в нынешних выборах главы государства.

То есть, бороться честно, используя свое конституционное право, они бояться. Ибо, осознают неизбежность своего громкого фиаско. И свой страх они прикрывают фиговым листком провокации в виде позорных призывов о введении санкций против руководства нашей страны. "Радикалы" предлагают ввести санкции против того, кто сделал явью месту десятков миллионов азербайджанцев, проживающих не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Они предлагают ввести санкции против тех, кто продумал и реализовал стратегию, что принесла победу в 44-дневной войне, что позволила освободить от оккупации великую Шушу. Они предлагают ввести санкции против Верховного Главнокомандующего, который превратил азербайджанскую армию в самую боеспособную в регионе и в одну из самых мощных в мире.

Они клевещут на Президента Азербайджана, который достиг исторической цели, вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ- США, России и Франции. Они клевещут и на того, чей авторитет , стратегический талант и любовь к Азербайджану признают действующие и бывшие лидеры разных стран мира. Поразительно, но местечковые "радикалы" ставят себя выше экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, экс-президентов Украины Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Которые в один голос и всегда ставили Президента Азербайджана Ильхама Алиева в пример, как блестящего политического деятеля современной формации, как главу государства, для которого всегда национальные интересы Азербайджана стояли превыше всего.А ведь главой нашего государства восторгались и лидеры иных стран мира, включая Италию, Венгрию, Сербию, Хорватию На этом фоне призывы "радикалов" выглядят, как клоунада. Причем, билеты на выступления этого гастролирующего цирка никто не покупает, даже несмотря на их регулярные вопли и иные формы напоминания о себе.