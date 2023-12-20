Самвел Бабаян и давно проигранная армянами игра

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Самвел Бабаян снова пытается хайпануть, на этот раз уже внутри Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Помните Самвела Бабаяна? Лысый дядька, который очень пытался перевести на себя все переговоры карабахских армян с центральными властями Азербайджана, а потом тихонечко смотался в Армению?

Так вот, Бабаян снова пытается хайпануть, на этот раз уже внутри Армении. Самвелка дал интервью, больше похожее на стендап-шоу.

Первой хорошей шуткой был призыв Бабаяна: по его словам, Армения должна играть с Азербайджаном в "свою игру", а не плясать под чью-то дудку. Чью именно дудку он имеет в виду, Бабаян не уточнил, что делать, если Азербайджан захочет играть не в "свою игру", а в "что? где? когда?" - тоже.

Вторая и последняя шутка Бабаяна заключалась в том, что мирное будущее возможно, и оно будет выглядеть как автономная республика Карабах в составе Азербайджана с вернувшимися армянами и разблокированными коммуникациями.

Может быть, Бабаян придумал бы еще что-нибудь такое же смешное, но на этом интервью закончилось.

Все эти армянские игры отличаются одной особенностью - армяне их давно проиграли. Еще в 2020 году. Уже и игроки другой матч нашли, и площадку ремонтируют - а армяне все упрямо наступают на одни и те же грабли. И Самвелу на заметку: мир в регионе окончательно наступит тогда, когда армяне перестанут пытаться играть в свои игры.

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