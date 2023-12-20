Архивные кадры города Шуша за 1976 год

Обнародованы старые кадры одного из самых чарующих уголков нашей страны, главной жемчужины Карабаха, когда-то называвшейся "храмом искусства Кавказа", "колыбелью Азербайджанской музыки" и "консерваторией Востока" - города Шуша.

Как передает Day.Az, соответствующую запись распространило Общественное телевидение Азербайджана (İTV).

Отметим, что эти кадры были запечатлены в культурной столице в 1976 году.

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