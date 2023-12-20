Милли Меджлис ратифицирует соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком

Милли Меджлис (парламент) ратифицирует соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект "Об утверждении "Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак"" обсуждался в комитете Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

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