Глава МВД Франции заигрывает с АСАЛА

Автор: Байрам Эльшадов

Вероятно, за последние месяцы уже успели сложить мнение о том, как горяча поддержка армян во Франции. Бесполезные резолюции, сотни постов в соцсети Х (бывший Твиттер) и прочих соцсетях явно указывают на то, что французские политики демонстрируют особенное отношение к армянам. И настолько особенное, что министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен не видит проблем "в тусовках" с приближенной к АСАЛА блогерше.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как французский министр мило обнимается и улыбается в компании Лианы Маргарян, армянской блогерши, которая очень близка к Франку (Мураду) Папазаняну и Ара Тораняну (Жан-Марк Ара Торанян). Интересной деталью является то, что Маргарян гордится своими связями с террористом Мелконяном и демонстрирует это своей фотографией с ним.

Что касается другой пары знакомых Лианы, они маскируются под журналистов и общественных деятелей во Франции, хотя на самом деле, они являются настоящими террористами.

К примеру, что Торанян являлся важнейшим лицом АСАЛА, а сегодня позиционирует себя как журналист и борец за права армян во Франции. Папазанян является человеком, который пытается всеми силами продвинуть антиазербайджанскую повестку во Франции. Он тесно связан с радикальной партией "Дашнакцутюн", которые являются идейными последователями АСАЛА.

И эта АСАЛА является организацией, взявшей на себя ответственность за теракт в парижском аэропорту Орли в июле 1983 года. Тот теракт унес жизни 8 людей и еще 55 человек были ранены. Причем среди погибших и пострадавших было немало французов.

Связи министра Дарманена и его заигрывания с террористами из АСАЛА ставят очень логичный вопрос. А насколько он надежен в вопросе продвижения интересов французов? Ведь если завтра армянские террористы решат устроить какой-нибудь теракт во Франции, тогда министру придется делать сложный выбор - выполнять свою работу или покрывать друзей-террористов?

Но какой бы выбор не сделал министр, его репутация скомпрометирована. Так как его личные взгляды ставят под угрозу французов и общественный порядок в стране. И лишь вопрос времени, когда французские армяне разочаруются еще предательством интересов Армении и начнут наказывать обычных французов терактами.