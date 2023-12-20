Армяне, смелее! К черту памятники Нжде!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянам пора сносить памятник нацисту Нжде.

Day.Az представляет публикацию:

Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, еще 14 воздержались.

Авторы резолюции осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Соавторами резолюции выступили Азербайджан, Китай, ЮАР и, внимание, Армения!

Армения, считающая национальным героем пособника Гитлера Гарегина Нжде, воздвигающая этому подонку памятники, имеет наглость стать соавтором резолюции, осуждающей героизацию и пропаганду нацизма. Можете в это поверить? Легко. Это же армяне, национальная черта этого народа - наглость, выходящая за грани человеческого понимания.

Ну раз такое дело - тогда наберитесь смелости и снесите к чертям памятники нацисту Нжде.

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