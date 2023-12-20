https://news.day.az/politics/1623593.html Джевдет Йылмаз посетил Аллею шехидов и памятник "Тюркское шехидство" - ФОТО
Джевдет Йылмаз посетил Аллею шехидов и памятник "Тюркское шехидство" - ФОТО
20 декабря, находящийся с визитом в Баку вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, после приема у Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетил Аллею шехидов и памятник "Тюркское шехидство", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем фото с данных посещений:
Отметим, что сегодня завершается визит Джевдета Йылмаза в Азербайджан.
ФОТО: Сеймур Исмаилов
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