Джевдет Йылмаз посетил Аллею шехидов и памятник "Тюркское шехидство"

20 декабря, находящийся с визитом в Баку вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, после приема у Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева посетил Аллею шехидов и памятник "Тюркское шехидство", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем фото с данных посещений:

Отметим, что сегодня завершается визит Джевдета Йылмаза в Азербайджан.

ФОТО: Сеймур Исмаилов

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