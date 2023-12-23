Обиженная Марина Кальюранд - о, нет, опять она...

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Экс-министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд обиделась на Баку за критику в адрес ЕП и чиновников Евросоюза. Например, ей очень обидно за Жозепа Борреля, открыто поддерживающего интересы Армении и распространяющего армянские нарративы. И за других деятелей из проармянской стаи, по свистку набрасывающихся на Баку с несправедливыми требованиями и обвинениями. Кальюранд, видимо, очень не нравится, что азербайджанская сторона не пресмыкается, не заглядывает в рот еврочиновникам и не приплясывает под чужую дудку. Азербайджану никак не могут простить военную победу и освобождение своих территорий без разрешения сильных мира сего. Так что раздражение мадам Кальюранд можно понять.

В последнее время мы по ней как-то соскучились, но вот она появилась снова и потребовала обеспечить возвращение армян в Карабах без принятия ими азербайджанского гражданства. А также грозно предупредила, что международные организации теперь будут внимательно следить за тем, как, мол, Баку выполняет свои обязательства...

Начнем с того, что никаких обязательств Азербайджан на себя не брал и брать не собирается. Все, что он готов сделать для бывших жителей Карабаха, добровольно покинувших нашу страну, уже широко известно. Знают об этом и в ООН, и в Евросоюзе, и в Ереване. Ничего большего Баку армянам предложить не может. А что касается Европарламента, тамошнего армянского лобби и лично мадам Кальюранд, то эти вопросы никого не касаются. Это сугубо внутреннее дело Азербайджана. Армянам был дан выбор - принятие гражданства или ППП "Лачин". Армяне выбрали второе.

Мы ранее уже говорили об этом, но стоит повторить - не обиженной за весь Евросоюз Марине Кальюранд говорить о правах и праве. В Азербайджане нет дискриминационных законов, как в родной ей Эстонии, нет категории "неграждан".

Как можно узнать из открытых источников, после выхода Эстонии из СССР в стране появилась значительная прослойка населения, не имеющая гражданства. Это жители страны, предки которых не жили здесь до 1940 года. Понятно, что это почти все русское население. В результате 300 тысяч человек не получили гражданство. Это лишило их многих гражданских прав. В 1993 году русскоязычное население провело референдум на создание в Нарве, где большинство были русские, русской территориальной автономии. Все проголосовали "за", но центральные власти объявили референдум недействительным. А почему, интересно? Если 100 тысяч пришлых армян имеют право "самоопределяться" в Азербайджане, то почему того же не могут сделать не коренные народы в Прибалтике?

Не могут в Эстонии также проживать на постоянной основе граждане других государств. Как проживание, так и трудовая деятельность без регистрации, выплаты налогов запрещены. По азербайджанским законам, как и по эстонским, все жители Карабаха армянской национальности, имеющие паспорта Армении или России, являются нелегалами. Ни в какой стране мира иностранные граждане не имеют права жить и работать без соответствующего оформления в миграционных службах. Баку совершенно прав, ставя перед армянами условие принятия гражданства. Если хотят вернуться, должны стать гражданами Азербайджана. Никаких исключений тут нет.

Большинство выехавших из Карабаха армян не жили там до оккупации и не имеют там никаких прав вообще, в том числе имущественных. И это тоже полностью находится в рамках международных норм. Похоже, мы знаем эти нормы лучше, чем мадам Марина.

В заключение отметим, что Марина Кальюранд является членом группы дружбы с Арменией Европарламента. Нас это не удивляет. Нас удивляет другое - зачем в ЕП нужна еще отдельная группа дружбы с армянами, когда вся эта структура практически целиком давно отплясывает под армянскую дудку?