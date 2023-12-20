Для всех политических партий, участвующих в выборах, создаются равные условия.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что задача ЦИК - создать равные условия для всех политических партий, участвующих в выборах, и она реализуется.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!