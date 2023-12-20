https://news.day.az/politics/1623619.html Для всех политических партий, участвующих в выборах, создаются равные условия - Мазахир Панахов
Для всех политических партий, участвующих в выборах, создаются равные условия - Мазахир Панахов
Для всех политических партий, участвующих в выборах, создаются равные условия.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий.
Он отметил, что задача ЦИК - создать равные условия для всех политических партий, участвующих в выборах, и она реализуется.
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