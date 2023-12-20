Конфедерация профсоюзов Азербайджана приняла заявление о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

Участники внеочередного съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) приняли заявление о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане в феврале следующего года, сообщает Day.Az.

Как отмечается в заявлении, эффективность деятельности профсоюзов во многом зависит от защиты правопорядка, социально-экономического прогресса, стабильности, обеспечения демократии, прав и свобод человека, развития гражданского общества. В основе больших успехов, достигнутых Азербайджанской Республикой в этой области, лежат заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева и политика Президента Ильхама Алиева, продолжившего его путь.

Независимый Азербайджан находится в надежных руках, страна никогда за всю историю не была такой сильной, и это именно тот Азербайджан, о котором мечтал великий лидер Гейдар Алиев, говорится в заявлении.

"Призываем каждого гражданина Азербайджана принять активное участие в этих выборах, проводимых впервые в условиях полного обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны, прийти в день выборов на участки и стать частью этого славного исторического процесса", - говорится в заявлении КПА.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.