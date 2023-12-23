Армянские диаспоры России, США и Франции ведут Ереван к окончательному краху

Армянство постоянно наступает на одни и те же грабли. За последние сто с лишним лет из-за лживой мифологемы о "великой Армении" и тому подобном армяне приходят к разгрому и поражению. А это непременно оставляет серьезные шрамы в сознании армянского народа.

Об этом сказал в беседе с Day.Az историк и политолог Ризван Гусейнов.

Грызня между нынешними пропагандистами Армении и представителями "старой школы" пропаганды связана с депрессией, постигшей эту страну в связи с поражением в 44-дневной войне и сентябрьскими событиями нынешнего года в Карабахе. Победы Азербайджана тяжело отразились на политической и пропагандистской сферах Армении. Соседи потерпели поражение по всем направлениям, в результате пропагандистская работа потеряла всяческий смысл в том виде, в каком привыкли ее вести в Армении.

Еще до войны, придя к власти, Пашинян имел понимание того, что одной из причин конфликтности между Азербайджаном и Арменией является не останавливающаяся антитюркская, антиазербайджанская, антиисламская и античеловеческая пропаганда. Ею занимались круги и деятели с явными психологическими и ментальными проблемами. Я обращал внимание, что пропагандистскими проектами в Армении часто руководят люди с огромным комплексом проблем, которых нельзя допускать не то что к микрофону и контакту с народом, но и вообще к клавиатуре компьютера. При Саргсяне и Кочаряне эти люди с ущербным мышлением занимались формированием национального самосознания и транслировали свою ущербность на армянского обывателя, засоряя его мозг.

Сегодня эти проигравшие пропагандисты нашли повод заявить о себе, прицепившись к учебнику истории для 7-го класса. Им хочется снова оказаться на виду, авось кто-то вздумает ссудить на пропаганду кругленькую сумму. Вся эта грызня - грызня вокруг денег и попытка переложить свои внутренние обиды и свое поражение на чьи-то плечи.

Никол Пашинян и его окружение прекрасно понимают, что страница карабахского сепаратизма закрыта, впереди новые реалии и новые вызовы и нужно формировать самосознание армянского народа с учетом этих новых реалий.

У армянского народа не осталось возможностей баловаться национализмом. Самый серьезный удар по армянской идентичности и государственности нанесли сами армяне своим пристрастием к национализму и сепаратизму. Повторять этот путь будет самоубийством для армянской государственности. Чтобы застраховаться от этого, Пашинян и его единомышленники должны оградить сознание армянских детей, школьников, молодежи от нарративов армянского национализма и армянского фашизма. Пашинян явно пытается выстроить такую линию, которая позволит интегрировать армянское общество в мирные процессы и избежать нового витка национализма. Новый виток будет для Армении как государства смерти подобен. Все видят, к чему привел сепаратизм армян Карабаха. Такую же судьбу может повторить и сама Армения, если будет продолжать в том же духе.

Как армяне будут выпутываться из своей фальшивой исторической пропаганды? Сложный вопрос. Когда говорим о реальной истории, мы должны понимать, что исторические нарративы в любой стране учитывают реалии, политические вызовы и устремления народа. Поэтому исторический нарратив одной страны не может быть похож на нарратив другой. У каждой страны свое видение, свои подходы к историческим событиям и свои выводы из прошлого.

Прежние исторические нарративы Армении привели ее к поражению. Мы не говорим сейчас, насколько они соответствуют действительности. Как я отметил, исторические нарративы преследуют больше идеологические, чем научные цели и мотивы, и предназначены для того, чтобы мотивировать массы на движение к какой-то цели. Так вот, историческая концепция, созданная армянством, второй раз за сто с лишним лет привела армян к разгрому и исходу. На этот раз это коснулось карабахских армян. Армянство постоянно наступает на одни и те же грабли. Наблюдается даже некий алгоритм в этих процессах. За последние сто с лишним лет неоднократно именно из-за лживой мифологемы о "великой Армении" и тому подобном армяне приходят к разгрому и поражению. А разгром и поражение, конечно же, оставляют серьезные шрамы в сознании армянского народа.

Чтобы вывести свой народ из этого порочного круга, Пашиняну нужно оградить армянское государство и армянское общество от трех явлений. Во-первых, от зарубежной диаспоры, которая является одной из причин конфликтности. Во-вторых, от нарративов армянской церкви и ее иерархов, которые стоят у истоков национализма. И, в-третьих, от радикальных националистических партий вроде дашнаков, нждеистов и прочих. Это три явления, от которых Пашинян должен оградить свое общество. Не знаю, есть ли у него такие ресурсы. Если ему это удастся, только после этого можно будет говорить о том, как армянскому обществу выпутываться из ситуации, в которую этот народ упорно попадает в течение ста с лишним лет.

Справедливости ради надо сказать, что Пашинян старается. Он ведет определенную борьбу с иерархами армянской церкви, частично ограничил деятельность "Дашнакцутюн" и других радикальных партий, сложные отношения у Пашиняна и с диаспорой. В первую очередь, ему нужно ограничить влияние на Армению армянских диаспор России, США и Франции. Если ему это удастся, он и его окружение могут выработать нормальные исторические нарративы, не представляющие угрозу для соседних государств и для самого же армянского народа.

Лейла Таривердиева