Закир Гасанов на встрече с военнослужащими в Лачине

20 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, специальный представитель Президента в Лачинском районе Масим Мамедов и другие высокопоставленные должностные лица министерства встретились с военнослужащими, несущими службу на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в минообороны Азербайджана.

"Министр обороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей для совершенствования личной подготовки, повышения знаний и навыков. До сведения военнослужащих было доведено, что они должны быть готовы в любой момент выполнить любые задачи Верховного главнокомандующего.

М.Мамедов рассказал о работе, проводимой благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики во всех регионах нашей страны, в том числе на освобожденных территориях, в целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения и социально-бытовых условий военнослужащих. Была выражена уверенность в дальнейшем продолжении этой работы.

Затем группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Министр осмотрел представленную военную технику и проверил готовность экипажей.

Министру обороны, поинтересовавшемуся условиями, созданными в воинской части, было доложено о том, что здесь имеются оружейная комната, казарма, столовая, кухня, продовольственные и вещевые склады, санузел, котельная с прачечной, а также генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующим должностным лицам поручения об улучшении социально-бытовых условий военнослужащих и поддержании высокого уровня боевой готовности.

В заключение состоялся обед с личным составом", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!