На словах он член простой: предновогодние провокации из Армении

Автор: Акпер Гасанов

Вряд ли когда-либо был более актуальным анекдот про священника, которого застали в борделе и предложили или снять крест, или надеть трусы. Его предновогодней актуализации способствовал депутат от партии "Гражданский договор" Армен Хачатрян. Непонятного с какого-то ли перепоя, то ли перепугу он изрек, что еще долго будет обсуждаться "карабахская проблема".

Причем, этот персонаж настолько оторвался от реальности, то использовал в своей речи название лопнувшего армянского мифа под названием "арцах". Странно, что он еще и про важность признания мировым сообществом не менее мифической "великой армении" не заговорил. Мог бы он снова и про "непобедимость" армянской армии что-то пролепетать, в очередной раз сославшись на Плиния-младшего или Геродота.

"Без "арцахского" вопроса, я не думаю, что кто-то что-либо обсудит. Проблема практически обсуждается на всех уровнях, во время всех дискуссий", - сказал он в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

По словам депутата, будет предпринято множество мер для защиты прав "арцахских" армян как в Армении, так и в международных инстанциях. Вот такой предновогодний тост услышали от Армена Хачатряна парламентские армянские журналисты.

Да, именно тост. Ибо к реальности его речь имеет такое же отношение, какое Ким Кардашьян имеет к "Бурановским бабушкам". Собственно, этот персонаж доказал, что застрял в прошлом. В том самом, когда про "арцах" часто и с придыханием говорили представители иной политической силы тоже некогда правящей партии, но под названием РПА. Было это в пору президентства Сержа Саргсяна.

Да, того самого, которое сбросил с армянского политического пьедестала и послал в пешее эротическое путешествие армянский народ, уставший терпеть ложь и воровство того, кого в РА снежно именовали "Чебурашкой". В результате чего, добавлю, к власти пришел тот самый Никол Пашинян, что возглавляет партию, членом которой является произносящий тосты во славу армянского мифа депутат Хачатрян.

Он, кстати, вспомнил про Пашиняна. Член "Гражданского договора" подчеркнул, что премьер-министр РА "не ищет виновных, а представляет фактические данные произошедшего". Какая, однако, примитивная попытка подхалимажа и лизоблюдства! Не знаю, на какие подозрения и продвижения по партийной линии рассчитывает Хачатрян, но вынужден ему кое-что напомнить.

Никол Пашинян в свое время тоже кричал о том, что "Карабах - это Армения и точка", чем, как и иными своими неуместными шагами, включая провокацию в товузском направлении летом 20202 года, а также пьяные танцы на Джыдыр-дюзю, он сделал неизбежной большую армяно-азербайджанскую войну, длившуюся 44 дня. По ее итогам Азербайджан вернул себе Шушу и большую часть оккупированных РА территорий.

Армения показала тогда всему миру, как около 12.000 "непобедимых" солдат превратились в дезертиров, а вся армия безостановочно совершала "тактические отступления". В общем, все закончилось тем, что Никол Пашинян, трусливо пропав с радаров в момент подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, по сути капитулировал. С тех пор, не сразу, а постепенно, но неумолимо, он значительно продвинулся в своем понимании новых реалий.

И вот, он уже забыл про "арцах" и регулярно заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Возникает резонный вопрос - о чем тогда трещит депутат от правящей партии по фамилии Хачатрян? Этот вопрос, впрочем, возник не только в связи с упоминанием Хачатряном персоны Пашиняна.

Совсем ведь недавно громкое заявление в ходе беседы с журналистами в парламенте РА сделал глава постоянной комиссии Национального Собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, а также депутат от правящей партии "Гражданский договор" Геворк Папоян. Он указал на то, что второй и третий президенты Армении, бывшие карабахские сепаратисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, пытаются заложить мины для армянской государственности.

В числе прочего, он возмущался тем, что в "Армении хотят провести заседание Национального Собрания Нагорного Карабаха". Папоян называл это "бомбой против Армении". И вот, спустя короткое время, появляется член все той же партии Хачатрян, который несет ахинею в форме предновогоднего тоста, бальзамом льющегося на душу армянских реваншистов. Ну и как тут не вспомнить анекдот про священника, которого застали в борделе и предложили или снять крест, или надеть трусы?! Проблема, при этом, в непрекращающихся попытках разного рода армянских политиков ходить по борделю нагишом, горделиво помахивая, в том числе, и крестом.