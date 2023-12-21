https://news.day.az/politics/1623804.html Проходит внеочередное XXVI генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца
Проходит внеочередное XXVI генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца
Проходит внеочередное XXVI генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие около 400 гостей.
Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.
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