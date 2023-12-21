Проходит внеочередное XXVI генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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