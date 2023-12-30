В Армении требуют постоянное членство в СБ ООН

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Недавно президент Франции Макрон заявил, что президент России может быть приглашен на 80-летие высадки союзников в Нормандии в будущем году, если ситуация с войной в Украине изменится. Франция готовится к пышным торжествам, которые должны оправдать ее статус страны-победительницы во Второй мировой войне, таковой на самом деле не являясь. Уже доказано, что Франция не сыграла никакой роли в победе 1945 года и получила статус только благодаря Сталину, продвигавшему своего приятеля де Голля.

Но что мы видим сегодня? На постоянное членство в СБ ООН как страна-победительница, оказывается, может претендовать еще одна страна, никак не проявившая себя во Вторую мировую, если не считать армянских легионов, воевавших на стороне нацистов. Ага, правильно - сестричка Франции Армения. К такому выводу пришел небезызвестный политолог Владимир Погосян, совсем слетевший с катушек после Второй карабахской войны и окончательно, что называется, сбрендивший после сентябрьских событий этого года. Погосян не перестает развлекать публику безумными роликами. Каждый из роликов Погосяна - это повод для вызова к политологу психиатрической помощи. Но давайте признаем - скучно было бы без таких, как Погосян, Бегларян и прочих актеров юмористического жанра.

Так вот, Погосян, проведя глубокий анализ, пришел к выводу, что в СБ ООН есть свободное место для еще одной страны-победительницы. Россию он в счет не берет, ее там как бы нет. СССР, говорит он, нету, а значит, место свободно и его может занять... Армения. Аргументы армянского политолога, думается, развлекли и армянскую аудиторию. Погосян, похоже, рассчитывает на поддержку со стороны Франции и Штатов, которые неровно дышат к Армении. А что, почему бы и нет? Не удивимся, если на празднование 80-летия высадки пригласят Никола Пашиняна. Вот пусть и расскажет в Нормандии о своем дедушке-коллаборационисте, сотрудничавшем с гитлеровцами. Если ему понравятся аргументы Погосяна, то он может рассказать так же, что Армения в Вторую мировую из расчета на душу населения потеряла больше людей, чем другие республики СССР. Нет, ему не будет стыдно при мысли, что Беларусь потеряла каждого третьего жителя, а Украина - около 10 миллионов человек. Это же мелочи...

Погосян, конечно, клоун. Однако не будем забывать, что многие безумные и совершенно идиотские с точки зрения нормального человека идеи армян часто перемещаются выше на уровень обсуждений, если появляется внешняя поддержка.