В Карабахе будут построены офисы азербайджанского общества Красного Полумесяца

В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных от армянской оккупации территориях будут построены офисы азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев во время выступления на внеочередном XXVI генеральном собрании Организации.

Так, в рамках проекта "Великое возвращение" ожидается, что AzQAC построит офисы в трех городах.

Исполнительный секретарь особо подчеркнул вопрос оказания помощи населению, проживающему в Карабахском экономическом районе, в рамках гуманитарной политики AzQAC после антитеррористических мероприятий локального характера, которые были проведены азербайджанской армией в сентябре текущего года.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI Генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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