Азербайджанское общество Красного Полумесяца приняло заявление
Азербайджанское общество Красного Полумесяца приняло заявление относительно проведения внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Гафар Аскерзаде в ходе своего выступления на внеочередном XXVI генеральном собрании Организации.
Он отметил,что и на этот раз общество поддерживает кандидатуру Президента Ильхама Алиева, заявляя, что они с ним.
Отметим, что проводится внеочередное XXVI Генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.
Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.
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