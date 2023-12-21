Азербайджанское общество Красного Полумесяца приняло заявление относительно проведения внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Гафар Аскерзаде в ходе своего выступления на внеочередном XXVI генеральном собрании Организации.

Он отметил,что и на этот раз общество поддерживает кандидатуру Президента Ильхама Алиева, заявляя, что они с ним.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI Генеральное собрание азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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