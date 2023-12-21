Посольство Азербайджана в Польше обратилось к проживающим в этой стране гражданам Азербайджана в связи президентскими выборами

Посольство Азербайджана в Польше обратилось к проживающим в этой стране гражданам Азербайджана в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в аккаунте посольства в социальной сети X.

Было отмечено, что для участия в выборах в список избирателей должны быть включены граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста, обладающие активными избирательными правами.

"Для регистрации в списке избирателей просим всех граждан Азербайджана, проживающих в Польше, отправить на адрес электронной почты [email protected] следующую информацию:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Год, месяц и день рождения.

3. Адрес постоянного или временного проживания (места нахождения).

Имена граждан, не приславших свои данные до 26 декабря, включить в список избирателей будет невозможно", - отмечается в публикации.

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