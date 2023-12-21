Вугар Мустафаев рассказал о планах в сфере оборонной промышленности на ближайший год

Со следующего года министерство оборонной промышленности Азербайджана направит свое внимание на создание новой современной производственной инфраструктуры, а также внедрение новых технологий в производственный процесс, модернизацию существующих производственных площадей.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"В то же время, формирование соответствующей правовой и законодательной базы, создание совместных предприятий и совместных производственных площадей, налаживание партнерских отношений между частным сектором и государством, привлечение капитала и поддержка участия частного сектора в этой области, применение передовых корпоративных стандартов и подходов к управлению, совершенствование кадровой политики и повышение кадрового потенциала, повышение устойчивости финансово-хозяйственной деятельности станет важной частью нашей предстоящей деятельности", - заявил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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