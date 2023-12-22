Азербайджан забил победный гол в ворота Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Этот матч, думается, посмотрели даже те, кто не любит и не понимает футбол. Это было не просто спортивное состязание. Хотя футбол был здесь на главном месте, все равно первый футбольный матч в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди - это событие также и политического значения. Это не просто футбол, а праздник футбола, очередная победа Азербайджана, очередное событие, утверждающее новые реалии региона.

Наблюдая за матчем 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между агдамским "Карабахом" и бакинским MOİK (ЦСКА), невольно вспомнились события четырехлетней давности. Сегодня даже не верится, что такое когда-то было...

Лето 2019 года было богатым на армянские околоспортивные провокации. Выступая на церемонии открытия очередных Панармянских игр в Ханкенди, премьер Никол Пашинян произнес свою получившую широкую известность фразу "Карабах - это Армения, и точка". Примечательно, что до Пашиняна эти игры проводились в Армении, и только популист Никол решился на столь серьезную провокацию. Президент Азербайджана напомнил об этом факте, выступая перед началом исторического матча на ханкендинском стадионе 21 декабря. "Четыре года назад некоторые на этом стадионе заявили: "Карабах - это Армения, и точка". Мы доказали им, что Карабах - это Азербайджан", - сказал Ильхам Алиев.

Азербайджан доказал это не только Армении, но и всему миру. И продолжает доказывать каждый день своими шагами по возрождению освобожденных городов и сел. Касается этот процесс и спортивной сферы. Глава государства порадовал новостью о начале в скором времени строительства стадиона в Агдаме.

Знаменитый агдамский стадион "Имарет" был стерт с лица земли в период армянской оккупации. В целом армянами было уничтожено на прежде оккупированных землях Азербайджана 216 спортивных объектов. Как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, генеральные планы всех городов на освобожденных территориях предусматривает и создание спортивных объектов. "Должен сказать, что разрабатывается новый проект знаменитого Агдамского стадиона "Имарет". Стадион будет реконструирован, в то же время рядом с ним будет создан Большой олимпийский спортивный комплекс", - сказал азербайджанский лидер на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года.

Отметим, что согласно плану, "Имарет" будет восстановлен не на прежнем месте, не на территории одноименного дворцового комплекса Панахали-хана, а в другой части города, где больше места для подобной масштабной инфраструктуры. Ожидается, что это будет целый спортивный квартал, где помимо современного стадиона будут располагаться залы для соревнований по различным видам спорта. Есть также идея открытия школы со спортивным уклоном.

Стадион Агдама принадлежал футбольному клубу "Карабах". В последний раз команда сыграла на родном стадионе в 1993 году, а после оккупации города базировалась в Баку. И пусть первый после освобождения Карабаха матч состоялся не в Агдаме, а в Ханкенди, все равно можно говорить о том, что через тридцать лет "Карабах" вернулся домой и сыграл в футбол на родной карабахской земле.

Произнося пламенную речь на стадионе в Ханкенди в августе 2019 года, премьер-министр Армении вряд ли ожидал, что всего через год с хвостиком все так круто изменится. Ведь когда-то здесь, на зеленом поле стадиона Ханкенди устраивались провокации и грязные игры, не имевшие никакого отношения к спортивному духу. Летом все того же 2019 года здесь состоялся "кубок Европы" среди команд самопровозглашенных образований. Эта провокация стала ответом на проведенный в Баку финал Лиги Европы и прошла под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (CONIFA). Помнится, президент европейской ассоциации CONIFA Альберто Рискио, и генеральный секретарь Саша Дюркоп были огорчены, что графство Ницца и Сардиния "под давлением Баку" отказались приехать в зону оккупации. Не приехали также команды из сепаратистских регионов Украины. Было объявлено, что у них не нашлось денег на дорогу, но дело, конечно же, было не в этом.

Сепаратисты пытались придать мероприятию хотя бы виртуально европейский размах, воспользовавшись ангажированностью руководства CONIFA. Ассоциация была создана десять лет назад в Швеции и кичилась своей политической нейтральностью. Тем не менее, это кредо всегда было очень шатким. До Карабаха такая же провокация была устроена в Абхазии и вызвала резко негативную реакцию Тбилиси. По всей видимости, руководство CONIFA не понимало разницы между курортным раем Италии Сардинией, какие-то партии которой ратуют за независимость, и оккупированными территориями суверенных государств, переживших войну и этнические чистки. Независимая футбольная ассоциация Корсики и такая же нелегитимная структура армянских сепаратистов это далеко не одно и тоже. Хотя нельзя сказать, что руководство ассоциации совсем уж не ведает, что творит. Например, в этом году свой кубок Азии они провели в Европе. А слабо было провести его с участием команды Тибета в Китае?..

Сегодня, как и прежде, есть ощущение, что CONIFA поддерживает не столько футбол, сколько сепаратизм. В статье Википедии касательно чемпионата мира 2024 года, который пройдет в городах иракского Курдистана, Курдистан представлен как страна, а не область суверенного Ирака. Ирак не упоминается вообще. Так же, как в статье на сайте CONIFA о провокационном турнике в Ханкенди нигде не было указано, что Карабах это самопровозглашенное образование на территории Азербайджана. На сайте ассоциации уже самораспустившийся "арцах" и сегодня фигурирует как "де-факто независимое государство в Кавказском регионе".

Конечно же, все имеют право играть в футбол и состязаться, но понятие "футбол без границ" это просто фигура речи. Особенно когда эта прекрасная игра используется в неблаговидных целях. Как бы не пытались представить провокацию организаторы, то, что имело место в Ханкенди летом 2019 года, было чистой воды провокацией, нарушением международных норм и национального законодательства. Это был вызов, брошенный Азербайджану. Баку вызов принял и ответил на него в декабре 2023 года великолепным футбольным праздником на обновленном и избавленном от следов страшного прошлого стадионе Ханкенди.

Как сказал перед началом исторического матча Президент Ильхам Алиев, сепаратистская символика была выброшена на свалку истории. Добавим - как и сам сепаратизм и его лидеры. Как и надежды Армении на азербайджанские земли.