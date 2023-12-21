Какой объем территорий был очищен от мин?

С ноября 2020 года по настоящее время очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 115 тысяч гектаров земель на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Самир Поладов во время панельного выступления на азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

"В области разминирования используется разнообразное оборудование, включая роботов производства братской Турции. Мы применяем различные технологии, такие как дистанционно управляемые роботы и противопехотные машины. Это играет важную роль в уничтожении мин, включая противотанковые. Роботы и машины для разминирования, произведенные в Турции, также используются для очистки территорий, освобожденных от оккупации", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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