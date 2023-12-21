В Азербайджане раскрыта сеть агентов французских спецслужб

Широкая резидентура агентов спецслужб Франции была задействована в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнем Востоке и Центральной Азии, передает Day.Az со ссылкой на identifier.in.ua.

Отмечается, что внутренняя резидентура французского посольства осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как "партнеры" Франции.

Наряду с этим резидентура, используя широкие связи активно перемещалась в странах региона формируя новые задачи и расширяя cферу влияния.

Раскрыть сеть получилось в том числе благодаря одному из граждан Франции, долгие годы являвшемуся внештатным сотрудником французского разведсообщества, который добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

В результате расследования были раскрыты десятки французских секретных агентов.

Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана были предоставлены свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы.

Отмечается, что спецслужбы Азербайджана арестовали ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана.

Источник издания полагает, что масштаб провала станет серьезным ударом по имиджу французской разведки.

Азербайджанская сторона официального заявления по этому поводу не делала.

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