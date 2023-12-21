Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам Азербайджана в связи с президентскими выборами
Посольство Азербайджана в Турции довело до сведения граждан Азербайджанской Республики, постоянно или временно проживающих, работающих и получающих образование в Турецкой Республике, что 7 февраля 2024 года состоятся внеочередные президентские выборы в Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в официальном аккаунте посольства Азербайджана в Турции в социальной сети X.
"В целях включения в список избирателей граждан Азербайджанской Республики, достигших 18-летнего возраста, обладающих активным избирательным правом, посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике обращается с просьбой предоставить до 29 декабря 2023 года на адрес электронной почты [email protected] следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Дата рождения;
3. Адрес постоянного или временного проживания в Турецкой Республике;
4. Контактная информация (телефон, электронная почта)", - отмечается в публикации.
Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре