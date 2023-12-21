В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон уволил главу внешней разведки - за провал на Южном Кавказе и в Африке.

Day.Az представляет публикацию:

Глава директората внешней разведки Франции Бернар Эми был неожиданно для всех уволен с должности. Как пишут французские СМИ, решение принимал лично Эмманюэль Макрон: президент страны взбешен тем, что весь 2023 год его внешняя политика - это провал за провалом.

"Макрон ищет, кто виновен в этом провале, и сейчас это глава внешней разведки. Разведка прозевала начало войны в Украине в прошлом году, разведка ничего не докладывала про антифранцузские настроения в Мали, Нигере и Алжире, и наконец Франция чуть ли не из СМИ узнала о реальной ситуации на Южном Кавказе и о военной операции Азербайджана в сентябре", - отмечают журналисты.

Веселья в этот провал добавляет то, что уволенный глава разведки несколько лет работал послом Франции в Алжире. По слухам, события между Арменией и Азербайджаном взбесили Макрона даже больше, чем неудачи в Африке. Неудивительно: Макрон ведь с такой помпой, как современный Наполеон, пытался заехать в наш регион на белом коне в парадной треуголке. Вклинился в переговоры в Праге, поддерживал Ереван как мог, нес чушь, которой пытался надавить на Баку, а что в итоге? Коня отняли, треуголку затолкали французскому президенту в одно не самое парадное место. Переговоры прекратились. А потом был сентябрь и восстановление суверенитета страны, о чем французская разведка явно не догадывалась. Кавказ - это личный позор Макрона, события тут явно взбесили его до глубины души. Вот и пришлось от бессилия главу разведки "казнить". Кстати, новый глава разведслужбы - один из самых близких Макрону людей в его окружении. Президент Франции видимо наивно думает, что этот фактор что-то изменит. Проблема французской внешней политики - она не в персоналиях, а в сути. Надеемся, Макрон поймет это хотя бы со второго раза.

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